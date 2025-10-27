Angel Rodado podkręcił staw skokowy. Jop skomentował uraz

Wisła Kraków ma za sobą kolejną wygraną. Tymczasem po jednej z sytuacji wśród kibiców mógł pojawić się niepokój związany ze stanem zdrowia Angela Rodado. Trener zabrał głos.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Niepokój w Wiśle Kraków. Mariusz Jop o stanie zdrowia Angela Rodado

Wisła Kraków kroczy w Betclic 1. Lidze od zwycięstwa do zwycięstwa. W niedzielne popołudnie ograła w roli gospodarza Stal Rzeszów (2:1). Na listę strzelców w trakcie meczu wpisał się Angel Rodado. Piłkarz jednak doznał urazu, do którego odniósł się szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

– Jest delikatny problem ze stawem skokowym. Lekko go podkręcił. Był jeszcze rozgrzany, więc mógł kontynuować grę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. Czy objawy się nasilą, czy wręcz przeciwnie. Na razie nie mamy diagnozy, która wskazywałaby na coś poważnego – mówił trener Mariusz Jop.

28-letni napastnik jest najskuteczniejszym graczem Wisły. W tym sezonie Rodado strzelił jak dotąd 15 goli w 15 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Na boisku spędził 1246 minut.

Hiszpan w lipcu przedłużył swój kontrakt z klubem z Krakowa, obowiązujący do końca czerwca 2030 roku. Kapitan Białej Gwiazdy w niedzielnym starciu grał do 82. minuty, gdy zmienił go Szymon Kawała.

Tymczasem już w najbliższą środę Wisła rozegra kolejne spotkanie. Tym razem w ramach STS Pucharu Polski na drodze drużyny Jopa stanie Hutnik Kraków. Z kolei w następnej kolejce Betclic 1. Ligi ekipa 13-krotnych mistrzów Polski zmierzy się na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 2 listopada, o godzinie 14:30.

Czytaj więcej: Michal Gasparik ostrzegł rywali z Ekstraklasy. „To dopiero początek”