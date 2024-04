Feio: Nie mamy w tym momencie nic do stracenia, możemy tylko zyskać

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio gotowy na mecz ze Śląskiem Wrocław

Już w niedzielny wieczór dojdzie do spotkania na szczycie kolejki w Ekstraklasie. Legia Warszawa przed własną publicznością zmierz się ze Śląskiem Wrocław. Będzie to zatem starcia dwóch drużyn, które jeszcze realnie walczą o tytuł mistrza Polski.

Goncalo Feio na przedmeczowej konferencji prasowej podkreślił, że drużyna „Wojskowych” jest przygotowana na niedzielny bój. Portugalski szkoleniowiec dodał, że w zespole Legii Warszawa jest wielka wiara i tego dnia liczą się tylko trzy punkty.

– W drużynie jest wielka wiara, energia, determinacja i marzenia, żeby osiągnąć wyznaczone cele. Nie mamy w tym momencie nic do stracenia, możemy tylko zyskać. Sumiennie podchodzimy do codziennej pracy, aby z każdego dnia wyciągać maksimum. Chcemy kompleksowo przygotować się do każdego rywala, na wszystkie fazy gry. Wiemy, jak mamy atakować grając ze Śląskiem. Wiemy również, jak zniwelować i neutralizować ich mocne strony. Mamy w sobie duża wiarę. Każdy z nas już chce zagrać ten mecz. Przed własnymi kibicami liczy się zwycięstwo. Naszym celem będzie pokazanie stylu, energii, naszego sposobu na grę, poświęcenia i tożsamości klubu, jakim jest Legia. Z takim nastawieniem wychodzimy w niedzielę – mówił Feio cytowany przez oficjalną stronę klubową „legia.com”.

– Śląsk może powalczyć o mistrzostwo Polski. Mecz na Łazienkowskiej z Legią zawsze jest wyjątkowym wydarzeniem dla każdego zespołu. Rywal będzie zmotywowany, zorganizowany. Śląsk trenera Magiery zajmuje miejsce w tabeli w głównej mierze dzięki dobrej organizacji, dobrej pracy i tożsamości zespołowej. Takiego przeciwnika się spodziewamy. Mieliśmy czas przygotować różne warianty i skupić się na różnych fazach meczu. Gramy, aby wypełnić swoje cele i marzenia. Zostawimy na boisku wszystko, co możemy dać – dodał portugalski szkoleniowiec.

