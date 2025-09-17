Frederiksen straci asystenta?! Jest oferta dla członka sztabu Lecha Poznań

Sindre Tjelmeland, czyli asystent Nielsa Frederiksena w Lechu Poznań cieszy się dużym zainteresowaniem w Norwegii. Jak podaje portal SA.no Sarpsborg złożył ofertę za 35-letniego członka sztabu Kolejorza.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sindre Tjelmeland i Niels Frederiksen

Sarpsborg chce zatrudnić Sindre Tjelmelanda

Niels Frederiksen w lipcu ubiegłego roku został zatrudniony w roli trenera Lecha Poznań. Razem z nim do polskiego klubu trafił także Sindre Tjelmeland. 36-letni Norweg pełni w sztabie szkoleniowym funkcję asystenta trenera. Co jakiś czas w mediach pojawiają się jednak informacje łączące go z samodzielną pracą w innych klubach. W przeszłości pisano m.in. o Aarhus w Danii i Norrkoping w Szwecji.

Teraz pojawił się kolejny kierunek potencjalnej pracy w roli pierwszego szkoleniowca. Z informacji portalu Sarpsborg Arbelderblad wynika, że Tjelmeland ma na stole ofertę z norweskiego klubu Sarpsborg 08. Jest to 10. drużyna obecnego sezonu w Eliteserien.

Co ciekawe przedstawiciele klubu mieli już przedstawić mu propozycję wieloletniego kontraktu. Ofertę otrzymał także obecny pracodawca 36-latka, czyli Lech Poznań. „Sarpsborg intensywnie pracuje nad zatrudnieniem Sindre Tjelmelanda na stanowisko nowego trenera” – czytamy na łamach portalu. Niedawno pracę w klubie ze względu na słabe wyniki stracił Christian Michelsen.

Tjelmeland to nie jedyne nazwisko, które pada w kontekście Sarpsborgu. Bjorn Inge Nilsen w podcaście Sarpsborg Arbelderblad w gronie potencjalnych trenerów wymienił także byłego szkoleniowca Molde. „Zastanawiam się, czy nie powinniśmy mieć więcej rutyny. W tym miejscu wolałbym mieć gościa takiego jak Erling Moe” – mówił ekspert.