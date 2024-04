Ruch Chorzów jest już praktycznie bez szans na utrzymanie w PKO Ekstraklasie, ale Niebiescy muszą mierzyć się z kolejnym problemem. Jak oficjalnie poinformował klub, Patryk Sikora zerwał więzadło krzyżowe przednie i czeka go kilkumiesięczna przerwa w grze.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Patryk Sikora

Sikora zerwał więzadło krzyżowe w kolanie

Ruch Chorzów w sobotę przegrał kolejny ligowy pojedynek. Tym razem lepszy od Niebieskich okazał się Widzew Łódź, który sięgnął po trzy punkty dzięki wygranej 3:2 na Stadionie Śląskim. Niebiescy obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji w ligowej tabeli, gdzie zajmują ostatnie miejsce. Po 29. kolejkach mają tylko 20 punktów, a do będącej na 15. lokacie Cracovii tracą aż dwanaście oczek.

Ruch Chorzów jest już zatem praktycznie bez szans na utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, choć z matematycznego punktu widzenia może tego jeszcze dokonać. Przy Cichej muszą jednak mierzyć się z kolejnymi fatalnymi wiadomościami. We wtorek klub poinformował bowiem, że Patryk Sikora zerwał więzadło krzyżowe przednie i czeka go kilkumiesięczna przerwa.

– Badania wykazały zerwanie więzadła krzyżowego przedniego ACL w prawym kolanie. W przypadku Patryka to ponowne zerwanie, czeka go rekonstrukcja. W czwartek przejdzie zabieg. Nigdy nie da się tego sprecyzować dokładnie, ale okres rekonwalescencji przed powrotem do gry potrwa minimum sześć miesięcy – powiedział fizjoterapeuta Ruchu Filip Czapla cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Sikora wiosną był jednym z liderów drużyny. Wielokrotnie rozpoczynał mecze z opaską kapitańską, a w marcowym meczu przeciwko Piastowi Gliwice zdobył swoją debiutancką bramkę na boiskach PKO Ekstraklasy. W obecnej kampanii już nie pomoże swojej drużynie.

W kolejnym meczu ligowym Ruch Chorzów na wyjeździe zmierzy się ze Śląskiem Wrocław.

