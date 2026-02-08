Dwie twarze Pogoni Szczecin. Przełamania wciąż nie ma [WIDEO]

Pogoń Szczecin dzieli się punktami z Termalicą. W pierwszej połowie Portowcy przeważali, ale po zmianie stron to beniaminek wyglądał dużo lepiej. Mecz zakończył się remisem 1-1.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Termalica - Pogoń

Pogoń nie utrzymała prowadzenia. Znów bez wygranej

Pogoń Szczecin na inaugurację rundy wiosennej przegrała z Motorem Lublin. W niedzielę mierzyła się przed własną publicznością z Bruk-Bet Termalicą, która również przed tygodniem nie zdobyła choćby punktu. Był to ważny mecz w kontekście układa dolnej połowy tabeli – niecieczanie mogli wydostać się ze strefy spadkowej, a Portowcy znacząco od niej odskoczyć.

W pierwszej połowie gospodarze wyglądali dużo lepiej. Zdecydowanie więcej utrzymywali się przy piłce, tworzyli okazje strzeleckie, ale nie byli wystarczająco skuteczni. Wynik spotkania otworzył Sam Greenwood, trafiając w 37. minucie bezpośrednio z rzutu wolnego.

W przerwie świetną reakcją popisał się Marcin Brosz, który dokonał kluczowych korekt. Przeprowadził dwie zmiany w składzie, a zawodnicy, którzy pojawili się na boisku, wprowadzili wiele ożywienia. Po zmianie stron to właśnie Termalica przejęła kontrolę nad grą i wręcz tłamsiła gospodarzy. Tempo gry znacznie się zwiększyło, a duże przestrzenie na boisku sprzyjały kontratakom.

Trafienie dla gości wisiało w powietrzu. W 83. minucie Rafał Kurzawa na raty pokonał bramkarza Pogoni i wyrównał stan rywalizacji. Co ciekawe, to właśnie Termalica była później bliżej gola na wagę trzech punktów, ale takowy nie padł.

Kurzawa na raty, ale trafia do siatki! Jest wyrównanie w Szczecinie! ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/6wdoj5eTsH — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 8, 2026

Mecz zakończył się remisem 1-1, co nie urządza żadnej z drużyn. Termalica pozostaje w strefie spadkowej, a Pogoń znajduje się tuż nad kreską.