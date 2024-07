Vaclav Sejk został oficjalnie przedstawiony jako nowy gracz Zagłębia Lubin. Dołączył on do klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu ze Sparty Praga.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

W końcu napastnik z prawdziwego zdarzenia w Lubinie

Zagłębie Lubin tego lata jest prawdziwym królem polowania. Zespół z Dolnego Śląska jak do tej pory potwierdził już kilka bardzo ciekawych transferów. Tym największym jest chyba sensacyjne wyciągnięcie przez Piotra Burlikowskiego z Warty Poznań Kajetana Szmyta. O utalentowanego skrzydłowego biły się największe klubu w Polsce, a zainteresowanie płynęło także z lig zagranicznych.

Jednak to nie jest jedyny solidny transfer Miedziowych. Klub z Lubina właśnie oficjalnie poinformował, że nowym graczem Zagłębia został niejaki Vaclav Sejk. Jest to 22-letni napastnik z Czech, który w minionym sezonie był wypożyczony ze Sparty Praga do Rody Kerkrade, w której rozegrał 15 spotkań zdobywając przy tym osiem goli.

Z kolei w sumie w lidze czeskiej ma na swoim koncie 11 trafień w 46 meczach dla ekipy ze stolicy naszych południowych sąsiadów. Vaclav Sejk dołączył do Zagłębia Lubin na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu ze Sparty Praga.

Transfer ten z pewnością potwierdza spore aspiracje zespołu Waldemara Fornalika w walce o czołowe lokaty w PKO Ekstraklasie. Kto wie, być może pokuszą się oni nawet o walkę o medale.

