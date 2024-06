Zagłębie Lubin wzmocniło się kosztem spadkowicza z Ekstraklasy

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Kajetan Szmyt został nowym skrzydłowym Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin ma ambitne plany związane z kolejnym sezonem PKO Ekstraklasy. Miedziowi nie chcą się tylko bronić przed spadkiem, ale mają nadzieję, że będą w stanie namieszać w rozgrywkach ligowych. Klub w piątek 21 czerwca czerwca poinformował, że sfinalizował transfer z udziałem skrzydłowego.

“Kajetan Szmyt nowym piłkarzem KGHM Zagłębia Lubin! Skrzydłowy związał się z naszym Klubem kontraktem, na mocy którego będzie reprezentował barwy Miedziowych przez trzy kolejne sezony” – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na profilu Zagłębia Lubin na platformie X.

Szmyt to 22-latek, który ma na swoim koncie 15 występów w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21. Rynkowa wartość gracza kształtuje się w wysokości miliona euro. W ostatniej kampanii podchodzący z Poznania piłkarz bronił barw miejscowej Warty. Zaliczył w jej szeregach 34 spotkania, notując w nich siedem trafień i dwie asysty.

Zagłębie do ligowego grania wrócili 20 lipca. W pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy lubinianie zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:00. Zanim jednak do tego dojdzie, to Miedziowych czeka seria meczów kontrolnych. Zespół Waldemara Fornalika zmierzy się w trakcie okresu przygotowawczego rozegra cztery sparingi. Zmierzy się kolejno z: FK Buducnost, Rapidem Bukareszt, NK Nafta i w próbie generalnej z GKS-em Katowice.

