Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Ofensywa transferowa Lecha w końcu się rozpocznie?

Powiedzieć, że Lech Poznań jest w czasie letnich przygotowań pasywny na rynku transferowym to jak nie powiedzieć nic. Można bowiem właściwie stwierdzić, że Kolejorz jest po prostu uśpiony w kontekście sprowadzenia do klubu nowych piłkarzy. Wystarczy zresztą powiedzieć, że zespół z Wielkopolski jako jedyny w PKO Ekstraklasie – jak do tej pory – nie dokonał żadnego wzmocnienia.

Taka sytuacja bardzo martwi a nawet irytuje wielu fanów Lecha. Z kolei w kontekście dziennikarzy i ekspertów stawia pytanie o to, o co będzie walczyła ekipa z Poznania w nowych rozgrywkach, które startują już za kilka tygodni. Niemniej trzeba jednak odnotować fakt, że w ostatnich dniach pojawiło się kilka informacji w kontekście zainteresowania poszczególnymi zawodnikami. Dzisiaj na naszych łamach Damian Smyk informował, że Lech chce ściągnąć szwedzkiego stopera.

Z kolei Tomasz Włodarczyk w programie “Okno Transferowe” na antenie “Meczyków” poinformował, że na celowniku Lecha Poznań znalazł się Ole Didrik Blomberg. Jest to 24-letni skrzydłowy z Norwegii, który w trwającym sezonie w barwach Brann rozegrał 16 spotkań, w których zdobył 4 gole i zanotował jedną asystę. Piłkarz wyceniany jest obecnie na około 1,2 miliona euro przez serwis “Transfermarkt”.

