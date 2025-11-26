Dobre wieści dla kibiców Legii. Trzech piłkarzy wraca do gry

Legia Warszawa nadal szuka nowego trenera, ale w meczu ze Spartą Praga zespół poprowadzi Inaki Astiz. Hiszpan będzie miał do dyspozycji Kacpra Urbańskiego, Arkadiusza Recę oraz Jakuba Żewłakowa, o czym powiedział na konferencji prasowej.

SPP Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Trzech piłkarzy gotowych na mecz ze Spartą Praga

Legia Warszawa w tym sezonie miała walczyć o pierwsze od kilku lat mistrzostwo Polski, ale na ten moment wszystko wskazuje na to, że ten cel będzie trzeba odłożyć przynajmniej do kolejnej kampanii. Nie można się temu jednak dziwić, bowiem po zwolnieniu Edwarda Iordanescu stołeczny zespół pozostaje bez głównego szkoleniowca, a pełniącym obowiązki jest nadal Inaki Astiz, który miał być tylko opcją tymczasową.

Niemniej pomimo wielu spekulacji łączących Marka Papszuna z objęciem Wojskowych, w najbliższym meczu Ligi Konferencji Europy ze Spartą Praga, zespół nadal prowadzić będzie Inaki Astiz. Hiszpan być może pozostanie na swoim stanowisku aż do końca roku, bowiem wówczas wydaje się najbardziej prawdopodobny scenariusz przejęcia przez nowego szkoleniowca. Dla kibiców są jednak także dobre informacje, bowiem na czwartkowy pojedynek w Europie gotowi będą trzej gracze, którzy ostatnio byli poza grą.

– Kacper Urbański, Kuba Żewłakow i Arek Reca pracują już z nami. Przed nami jeszcze ostatni trening przed Spartą, ale wszystko wskazuje na to, że będą w kadrze meczowej – powiedział pełniący obowiązki pierwszego trenera Inaki Astiz na konferencji prasowej przed meczem ze Spartą Praga cytowany przez „Legia.net”.

