Derby Łodzi i ponad 100 tys. widzów w tym sezonie na stadionie Legii

Wraz z początkiem nowego sezonu wystartowaliśmy z nową serią, w której po każdej ligowej kolejce będziemy opisywać frekwencję na trybunach klubów Ekstraklasy oraz I ligi. Nie zapominamy o eliminacjach do europejskich pucharów oraz o meczach reprezentacji Polski - takie liczby także tutaj zobaczycie. Wszystko po to, by kibice zainteresowani tą tematyką wiedzieli, że wszystkie informacje będą mogli znaleźć na naszych łamach. W tym artykule znajdziecie informacje na temat frekwencji na polskich stadionach w weekend 11-14 sierpnia.