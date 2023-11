IMAGO / Newspix / RADOSLAW JOZWIAK CYFRASPORT Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Warta Poznań zremisowała na wyjeździe 2-2 z Legią

Dawid Szulczek docenia punkt w starciu z trudnym rywalem

Poznaniacy zajmują 13. miejsce w Ekstraklasie

Warta Poznań była bliska sprawienia niespodzianki

Podopieczni Dawida Szulczka zaskoczyli swoich rywali i bardzo szybko wyszli na prowadzenie. Tuż przed przerwą Warta Poznań miała już przewagę dwóch bramek dzięki wykorzystanej jedenastce. Mimo to dwie bramki zaliczki nie wystarczyły, aby dowieść zwycięstwo do końca. Ostatecznie po 90 minutach na tablicy wyników widniał remis. Opiekun poznańskiej ekipy docenia jednak zdobyty punkt. Na konferencji prasowej przyznał, że choć szanuje wywalczony punkt, to żałuje, że drużyna nie dowiozła prowadzenia do końca.

– Wygrywaliśmy 2:0, ale Legia jest bardzo mocna. Traktujemy ten wynik jak punkt. Z jednej strony, jest to aż remis, bo przed meczem wziąłbym taki rezultat w ciemno, ale biorąc pod uwagę przebieg rywalizacji, to wiadomo, że szkoda. Uważam, że było to naprawdę dobre spotkanie w naszym wykonaniu – powiedział.

– Wywalczyliśmy jeden punkt, który ma inne znaczenie wewnątrz szatni. To bardzo buduje, że potrafimy przyjechać do Warszawy i postawić się Legii przy tak świetnej oprawie, przygotowanej przez kibiców – wyznał.

Warta po 16. kolejkach zajmuje 13. miejsce w lidze z dorobkiem 18 punktów. Nad strefą spadkową mają 5 punktów przewagi. Za tydzień czeka ich mecz na własnym stadionie z liderem Ekstraklasy – Jagiellonią.

