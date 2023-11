IMAGO / SOPA Images / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia zremisowała 2-2 na własnym stadionie z Wartą Poznań

Blaz Kramer został odsunięty od zespołu na to spotkanie

Wojskowi zajmują 6. miejsce w ligowej tabeli

Legia nie wykorzystała potknięć rywali

Legia Warszawa była o krok od sensacyjnej porażki. Po 40 minutach meczu przegrywali na własnym stadionie 0-2 z niżej notowaną Wartą. Dzięki bramkom zdobytym przez Josue oraz Ernesta Muciego “Wojskowi” zdołali zapewnić sobie remis, a tym samym dołożyć punkt do swojego dorobku. Kosta Runjaić nie skrywał na konferencji prasowej swojego rozczarowania uzyskanym wynikiem.

– Wielkie wydarzenie, duże świętowanie, wspaniała atmosfera i choreografia na trybunach. Niestety, nie udało nam się uzyskać odpowiedniego wyniku. Po raz kolejny straciliśmy szansę na zbliżenie się do czołówki – mówił

– Zaczęliśmy całkiem nieźle. Na początku Ernest Muci miał dużą szansę na zdobycie bramki i zarazem szansę na objęcie prowadzenia. W 7. minucie ponownie straciliśmy łatwego gola, w końcówce pierwszej połowy przegrywaliśmy 0:2 po rzucie karnym. Łatwo nie było, ale wróciliśmy, walczyliśmy do końca, wyrównaliśmy. Niestety, nie udało nam się trzeci raz trafić do siatki, dlatego jest remis – powiedział

W kadrze meczowej Legii zabrakło słoweńskiego napastnika Blaza Kramera. Snajper “Wojskowych” w środku tygodnia opuścił treningi ze względów prywatnych. Jednak jak wyjaśnił szkoleniowiec podczas rozmowy z dziennikarzami, to nie one były przyczyną braku piłkarza w składzie. Niemiecki trener zdecydował się odsunąć zawodnika od zespołu na ten mecz, ponieważ 27-latek odmówił występu w spotkaniu drużyny rezerw.

– Nieobecność Kramera? Decyzja wynikała z pewnej sprawy dot. jego zachowania, dlatego wykluczyłem go z kadry meczowej na to spotkanie. Chodzi o to, że nie chciał zagrać w rezerwach. Nie ma zawodnika większego od klubu – podkreślił.

Legia straciła punkty po raz drugi z rzędu. Przed przerwą zremisowali 0-0 z Lechem Poznań. Za kilka dni czeka ich kluczowe starcie w Lidze Konferencji z Aston Villą. Remis zapewni stołecznej ekipie awans do fazy pucharowej. W Ekstraklasie zajmują 6. miejsce. W 16 meczach uzbierali do tej pory 25 punktów.

