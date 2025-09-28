Cztery gole w hicie Ekstraklasy! Jagiellonia utrzymuje serię bez porażki [WIDEO]

Lech remisuje z Jagiellonią 2:2
W niedzielne popołudnie Lech Poznań podejmował na Bułgarskiej Jagiellonię Białystok. Mecz zakończył się wynikiem 2:2. To oznacza, że Kolejorz wciąż plasuje się na 6. miejscu w Ekstraklasie. Z kolei Jagiellonia awansowała na 4. pozycję, a do lidera Górnika Zabrze traci zaledwie punkt przy jednym spotkaniu rozegranym mniej. Dla ekipy z Białegostoku to czternasty mecz z rzędu bez porażki, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.
W pierwszej połowie zdecydowanie przeważała drużyna Adriana Siemieńca. Jagiellonia oddała 12 strzałów przy zaledwie dwóch Lecha. Tę przewagę jednak dopiero w doliczonym czasie pierwszej odsłony spotkania przypieczętował Jesus Imaz, który pokonał Sławomira Abramowicza po dośrodkowaniu Alejandro Pozo.
Po przerwie obraz gry szybko się zmienił, a wynik spotkania po pięknym strzale wyrównał Leo Bengtsson. Jednak Jagiellonia szybko odpowiedziała za sprawą popisowej akcji Oskara Pietuszewskiego.
W 59. minucie podyktowany został rzut karny dla Mistrza Polski, którego pewnie wykorzystał Mikael Ishak.
Teraz obie ekipy czekają na start Ligi Konferencji. W czwartek Lech zagra z Rapidem Wiedeń, a Jagiellonia z maltańskim Hamrunem.