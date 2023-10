Cracovia punktuje w kratkę. Glik: musimy znaleźć złoty środek

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik

Cracovia przegrała w niedzielę z Jagiellonią Białystok 2-4

Kolejny przeciętny mecz w ekipie Pasów zaliczył Kamil Glik

Doświadczony obrońca uważa, że jego drużyna musi ustabilizować wyniki

Pasy muszą przełamać się z rywalem z czołówki

Cracovia przegrała w niedzielę przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok 2-4. Po zaledwie dziesięciu minutach gry goście prowadzili już dwiema bramkami. W drugiej połowie Pasy próbowały odrobić straty, natomiast stać ich było tylko na dwa trafienia.

Jednego z goli zdobył Kamil Glik. Doświadczony defensor nie notuje najlepszego wejścia do ekipy Pasów. Niedzielny mecz porównał do wysokiej porażki z Pogonią, kiedy to również krakowski zespół bardzo szybko tracił kolejne bramki.

Wielokrotny reprezentant Polski uważa, że konieczne jest ustabilizowanie wyników. Cracovia wygrywa z drużynami z niższej półki, a przegrywa z czołówką ligowej tabeli.

– Przeplatamy mecze dobre z gorszymi. Musimy tę formę w jakiś sposób ustabilizować. Wygrywamy z drużynami, z którymi musimy wygrać, a gdy możemy zrobić skok jakościowy i przełamać się, to przegrywamy. Musimy znaleźć złoty środek.

– Przy 2-0 musieliśmy zaryzykować, żeby do tego meczu wrócić. To co zakładaliśmy przed meczem trzeba było szybko zmienić. Stwarzaliśmy sytuacje, udało nam się, doszliśmy do 2-4. Mieliśmy wystarczająco czasu, żeby ten wynik dogonić – mówi Glik.

