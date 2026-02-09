Cracovia podjęła decyzję w sprawie pomocnika. Zawodnik przedłużył umowę

Cracovia przedłużyła kontrakt z Mateuszem Tabiszem. Nowa umowa wychowanka Pasów będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Mateusz Tabisz z nową umową w Cracovii

Cracovia w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy zremisowała z Lechią Gdańsk (1:1). Choć Krakowianie przez większość spotkania musieli radzić sobie w osłabieniu, w końcówce meczu zdołali doprowadzić do wyrównania i sięgnąć po cenny punkt.

W barwach Pasów w 80. minucie zadebiutował Mateusz Tabisz. 18-letni pomocnik pojawił się na boisku, zastępując Pau Sansa. Trzy dni później klub poinformował, że wychowanek podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku. Debiut w oficjalnym meczu uruchomił zapis zawarty w umowie zawodnika, gwarantujący automatyczne przedłużenie.

Do tej pory Tabisz występował w trzecioligowych rezerwach Cracovii. W trwającym sezonie rozegrał 18 spotkań i zdobył dwie bramki. – Jego przykład stanowi jasny sygnał, że marzenia się spełniają. W rundzie jesiennej Mateusz realizował zaplanowaną ścieżkę rozwoju w II zespole Cracovii, ostatnim etapie kształcenia w naszej akademii, w której to był ważną postacią zespołu. W listopadzie włączony został do kadry treningowej I drużyny, dzięki czemu po okresie adaptacji – otrzymał szansę debiutu, na którą niewątpliwie zasłużył – stwierdził dyrektor akademii Patryk Kajderowicz, w rozmowie z klubowymi mediami.

Zespół prowadzony przez Lukę Elsnera zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy i traci cztery punkty do liderującej Jagiellonii Białystok, która ma rozegrany jeden mecz mniej. Już w sobotę (14 lutego, godz. 14:45) Pasy podejmą na własnym stadionie Dumę Podlasia.