Cracovia zdecydowała w sprawie Kroczka. Ma konkretny plan

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Kroczek na dłużej w Cracovii? To możliwe

Cracovia jesienią była jedną z najlepszych drużyn w Ekstraklasie. Imponowała odwagą, mentalnością i zabójczą ofensywą. Wydawało się, że będzie groźna również po przerwie zimowej. Z podobnego założenia wychodzili ludzie z otoczenia Pasów, którzy zapowiadali walkę o podium i europejskie puchary.

Druga część sezonu w wykonaniu Cracovii jest już natomiast znacznie gorsza. Udało jej się wygrać tylko dwa z jedenastu ligowych spotkań. Aktualnie notuje serię trzech meczów bez wygranej, w tym dwie kolejne porażki – ze Śląskiem Wrocław (2-4) oraz Lechem Poznań (1-2). Kibice są wściekli na władze klubu oraz samą drużynę. Dość mocno obrywa się także Dawidowi Kroczkowi, który swoimi decyzjami nie pomaga. Wytracił również jeden z największych argumentów za zatrzymaniem go na ławce trenerskiej, czyli wyniki.

Nie brakuje głosów, że Kroczek powinien zostać pożegnany. Mimo bardzo słabej formy, Cracovia nie zamierza jednak rozstawać się ze swoim szkoleniowcem. Portal Interia.pl przekazał, że zadecydowano o zatrzymaniu go przynajmniej do końca sezonu. W grę wchodzi przedłużenie umowy o kolejny rok, ale musi dojść do spełnienia pewnych warunków.

Kroczek zachowa posadę, jeśli w ostatnich meczach jego zespół zacznie lepiej punktować. Cracovia nie ma już szans na zajęcie miejsca na podium Ekstraklasy, ale wciąż może wyprzedzić w tabeli Motor Lublin czy Legię Warszawa.