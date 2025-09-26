Barcia wróci do Legii Warszawa?! Jest jasna deklaracja

Legia Warszawa przed startem tego sezonu do zespołu Las Palmas wypożyczyła Sergio Barcię. Obrońca mówi teraz cytowany przez serwis "AS", że ma nadzieję na wykup przez klub z Hiszpanii.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sergio Barcia

Barcia nie chce wracać do Legii Warszawa z wypożyczenia

Legia Warszawa tego lata musiała przeprowadzić wiele zmian w kadrze swojego sezonu. W klubie bowiem postawiono m.in. na nowego dyrektora sportowego oraz trenera, a to poskutkowało także zmianami w zespole. Z drużyny odeszło więc wielu piłkarzy, a wielu także do niej przyszło. Jednak jednym z tych, który pożegnał się z Łazienkowską jest Sergio Barcia.

Hiszpan przychodził do klubu jak ten obrońca, który ma podnieść jakość kadry Goncalo Feio, a finalnie okazał się kompletnym niewypałem transferowym. W zespole ze stolicy rozegrał do tej pory tylko 15 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Na początku lipca zdecydowano się go wypożyczyć do zespołu UD Las Palmas z hiszpańskiej La Liga 2. Teraz Barcia na konferencji prasowej cytowany przez serwis „AS” mówi, że ma nadzieję, że zostanie przez ten klub wykupiony.

– Oczywiście, chciałbym pozostać w Las Palmas – przyznał Barcia z szerokim uśmiechem, licząc na to, że klub zdecyduje się go finalnie wykupić z Legii Warszawa – czytamy na stronie serwisu „AS”.

Sergio Barcia w tym sezonie rozegrał w swoim klubie sześć spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 400 tysięcy euro, a jego umowa z Legią ważna jest do końca czerwca 207 roku.

Zobacz także: Jagiellonia miała oferty za Pietuszewskiego?! Jasne stanowisko prezesa