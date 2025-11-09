Arka Gdynia - Lech Poznań to spotkanie zamykające rywalizację w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Goście w pierwszej połowie wyszli na prowadzenie, ale po zmianie stron stracili aż trzy bramki.

Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia - Lech Poznań

Lech przegrywa na własne życzenie. Arka wykorzystała błędy Oumy

Dwie porażki z rzędu kontra remis i przegrana – w ostatnim meczu 15. serii zmagań doszło do starcia Arka Gdynia – Lech Poznań. Gospodarze dwukrotnie musieli uznać wyższość Górnika Zabrze (1:2 i 1:5), natomiast goście podzielili się punktami z Motorem Lublin (2:2) i zostali pokonani przez Rayo Vallecano (2:3).

Kolejorz zdołał zaskoczyć defensywę ekipy Dawida Szwargi w 15. minucie. Luis Palma posłał świetne podanie do Kornela Lismana, a ten zagrał przed bramkę, z czego skorzystał Pablo Rodriguez. Hiszpan strzałem głową z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce.

𝐏𝐀𝐋𝐌𝐀 ➡️ 𝐋𝐈𝐒𝐌𝐀𝐍 ➡️ 𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈𝐆𝐔𝐄𝐙! ⚽ Pięknie rozegrana akcja i Lech prowadzi w Gdyni! 👊



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/5auy4RVhxK — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 9, 2025

W 55. minucie poznaniacy postanowili wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku swoich rywali. Uczynił to Timothy Ouma, który w przeciągu trzech minut obejrzał dwie żółte kartki. Osłabiony Lech już w 64. minucie stracił przewagę. Sebastian Kerk uderzył w powietrza, a futbolówka trafiła w Edu Espiau i zaskoczyła Bartosza Mrozka.

Osiem minut później Arka wyszła na prowadzenie. Tornike Gaprindaszwili dorzucił z lewej flanki, a Espiau zamknął to dośrodkowanie strzałem głową. A już w 78. minucie Hiszpan po szybkim ataku skompletował hat-tricka.

𝐄𝐃𝐔 𝐄𝐒𝐏𝐈𝐀𝐔! 𝐇𝐀𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊! ⚽⚽⚽ Kolejorz na deskach w Gdyni!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/DNBJjYtpAY — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 9, 2025

Gdynianie utrzymali korzystny wynik i wygrali 3:1. Arka ma w dorobku 18 punktów i awansowała na 10. lokatę. Natomiast Lech jest ósmy i zgromadził tylko o trzy oczka więcej.

Arka Gdynia – Lech Poznań 3:1 (0:1)

Edu Espiau 64′, 72′, 78′ – Rodriguez 15′