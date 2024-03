Imago / John Mallett Na zdjęciu: Leicester City

Leicester City gra na zapleczu Premier League

Lisy mogą otrzymać karę punktową

Leicester usłyszeli zarzuty w związku ze złamaniem zasad finansowych

Leicester zostanie ukarane ujemnymi punktami?

Leicester w poprzednim sezonie z hukiem spadło do Championship. Po kilku zmianach w składzie, a także zmianie na ławce trenerskiej Lisy odzyskują stracone zaufanie wśród swoich kibiców i walczą o szybki powrót do Premier League.

Niestety dla angielskiego zespołu dobry humor z powodu dużych szans na awans może przyćmić nadchodząca kara. Jak informuje Sky Sports News Leicester City usłyszy w najbliższym czasie zarzuty w związku ze złamaniem zasad finansowych Premier League. Lisy przewinienia miały się dopuścić jeszcze przed zdobyciem mistrzostwa Anglii w 2016 roku. Ewentualna kara w postaci ujemnych punktów ma wejść w życie dopiero w przyszłym sezonie.

Jeśli Leicester zostanie ukarane odjęciem punktów, to nie będzie to pierwszy taki przypadek w Anglii. Wcześniej podobną karę otrzymał Everton, któremu zostało odjęte najpierw 10 punktów, lecz później zmniejszono karę do minus sześciu oczek.