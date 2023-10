Tuchel się nie martwi. “Problemy w defensywie? To dopiero październik”

IMAGO / Ulrich Wagner Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern Monachium w ostatniej kolejce rozbił Darmstadt 8:0

Jednak defensywa Bawarczyków wciąż pozostawia sporo do życzenia

Thomas Tuchel się tym nie przejmuje

Tuchel nie przejmuje się sytuacją w defensywie Bayernu

Media zarzucają Bayernowi Monachium brak organizacji w defensywie. Tym jednak nie przejmuje się Thomas Tuchel, który uważa, że jest dużo czasu na poprawę słabości.

– Problemy w defensywie? Jesteśmy wyposażeni w zawodników w obronie, którzy lubią atakować. Czasami zauważa się to w naszej grze, ale chcemy grać, wykorzystując nasze mocne strony. W niektórych sytuacjach może to prowadzić do braku idealnej równowagi. Pracujemy o byciu tam ostrzejszym. Ale to dopiero październik, mamy czas. Zrobimy wszystko, aby w sobotę być lepszym zespołem – skomentował.

– Obecnie tracimy zbyt wiele szans. Widać to także po oczekiwanych bramkach. Jednak nie ma sensu ciągle czepiać się tego. Zamiast tego staramy się przeforsować swoje przez 90 minut, dysponując mocnymi stronami i wystawianiem wielu atakujących zawodników. Prawdą jest, że w meczu z niektórymi przeciwnikami brakuje równowagi. Ale nasza różnica bramek mówi sama za siebie – ocenił Tuchel.

Zobacz także: Odważna deklaracja włodarza Bayernu. “Dostanie wszystko, czego potrzebuje”