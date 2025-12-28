Bayern Monachium postawi na swoim. Gwiazdor przedłuży kontrakt

Bayern Monachium dogadał się z Sergem Gnabrym w sprawie przedłużenia kontraktu. Nowa umowa między stronami będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku - dowiedział się Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Serge Gnabry podpisze nową umowę z Bayernem Monachium

Przyszłość Serge’a Gnabry’ego od pewnego czasu pozostaje jednym z najważniejszych tematów w Bayernie Monachium. Obecna umowa doświadczonego skrzydłowego z bawarskim klubem obowiązuje bowiem jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Oznacza to, iż 30-letni zawodnik teoretycznie mógłby odejść z Allianz Areny na zasadzie wolnego transferu zaraz po zakończeniu obecnego sezonu.

Taki scenariusz budził niepokój wśród kibiców drużyny Die Roten, zwłaszcza że Gnabry od lat jest istotnym elementem ofensywy zespołu aktualnie prowadzonego przez Vincenta Kompany’ego. Do rozstania najprawdopodobniej jednak nie dojdzie.

Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Bayern osiągnął już porozumienie z otoczeniem piłkarza w sprawie przedłużenia kontraktu. Nowa umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku, a jej oficjalne ogłoszenie planowane jest na styczeń. Warto podkreślić, że na zatrzymanie 57-krotnego reprezentanta Niemiec od dłuższego czasu naciskał dyrektor sportowy klubu – Max Eberl.

Serge Gnabry, który niemal na pewno pozostanie w Monachium na kolejne lata, trafił do Bayernu w lipcu 2017 roku z Werderu Brema za 8 milionów euro. W trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań, zdobył 5 bramek i zanotował 9 asyst. Z bawarskim gigantem sięgnął m.in. po sześć tytułów mistrza Niemiec oraz jedno trofeum Ligi Mistrzów. Jego wartość rynkowa według serwisu „Transfermarkt” wynosi 20 milionów euro.