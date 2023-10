Manuel Neuer w 2023 roku nie zaliczył jeszcze ani jednego występu. Jego powrót do bramki Bayernu Monachium nastąpi już w trakcie sobotniego meczu z Darmstadt.

fot. Imago/Sven Simon Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer wróci w sobotę do bramki Bayernu Monachium

Po konsultacji z bramkarzem Thomas Tuchel podjął decyzję o zmianie w wyjściowej jedenastce

Niemiecki golkiper pauzował od początku roku, kiedy to złamał nogę

Ważny powrót do składu Bawarczyków

Już w sobotę Bayern Monachium rozegra swoje kolejne spotkanie. Na Allianz Arena podejmie Darmstadt, które jest jedną z najgorszych ekip tego sezonu. Ten mecz będzie wyjątkowy z uwagi na powrót Manuela Neuera do bramki Bawarczyków. Po raz ostatni w lidze wystąpił on blisko rok temu.

Neuer wraz z reprezentacją Niemiec grał w zeszłym roku na mistrzostwach świata w Katarze. Po odpadnięciu z turnieju udał się na krótki urlop, w trakcie którego złamał nogę i wypisał się z gry na wiele miesięcy. Data jego powrotu do gry kilkukrotnie się zmieniała, a pierwotne diagnozy okazały się nietrafione, bowiem potrzebował on nieco więcej czasu, aby znaleźć się w odpowiedniej dyspozycji.

Thomas Tuchel po konsultacji z bramkarzem podjął decyzję, że nastał odpowiedni moment, aby wrócił on między słupki Bayernu. To ogromne wzmocnienie dla drużyny, która w ostatnim czasie nie mogła być pewna tej pozycji. Od początku sezonu 2023/2024 Neuera zastępował Sven Ulreich, a wcześniej robił to ściągnięty z Borusiii Moenchengladbach Yann Sommer.

