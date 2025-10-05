Glasner nie dla Manchesteru United? Marzy o pracy w innym klubie

Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Oliver Glasner, który jest wymieniany w gronie kandydatów na nowego trenera Manchesteru United, marzy o przejęciu Bayernu Monachium - donosi Alan Nixon.

Oliver Glasner
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Oliver Glasner

Oliver Glasner chciałby przejąć Bayern Monachium

Oliver Glasner jest jednym z najlepszych trenerów w Premier League, co potwierdził swoimi sukcesami z Crystal Palace. Austriacki szkoleniowiec w krótkim czasie odmienił zespół Orłów, wygrywając z nim Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Jego praca na Selhurst Park spotkała się z uznaniem nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale i w całej Europie. Styl gry preferowany przez Glasnera – oparty na wysokim pressingu oraz dyscyplinie taktycznej – sprawił, że 51-latek jest rozchwytywany na rynku trenerskim. Media wymieniają go wśród kandydatów do objęcia posady menedżera Manchesteru United.

Choć Glasner z pewnością rozważyłby ewentualną ofertę złożoną mu przez włodarzy Czerwonych Diabłów, gdyby zwolniony został obecny szkoleniowiec Ruben Amorim, to największym marzeniem Austriaka jest praca w Bayernie Monachium. Jak poinformował dziennikarz Alan Nixon, 51-latek od dawna dąży do tego, aby pewnego dnia przejąć stery nad bawarskim gigantem. Dla cenionego menedżera możliwość objęcia Bayernu byłaby wymarzonym krokiem w karierze trenerskiej oraz spełnieniem jego zawodowych ambicji. Glasner nie ukrywa, że praca w Monachium stanowiłaby dla niego wyjątkowe wyróżnienie.

Na ten moment pozycja Vincenta Kompany’ego na Allianz Arenie jest jednak niezagrożona, dlatego ewentualne zatrudnienie Olivera Glasnera w Monachium to kwestia dalszej przyszłości. Niewykluczone, iż Austriak zdecyduje się przedłużyć kontrakt z Crystal Palace, aczkolwiek – jak donosi praca – będzie chciał wprowadzić do nowej umowy specjalną klauzulę, która ułatwiłaby mu potencjalne przejście do Bayernu. Glasner zna realia niemieckiej piłki, gdyż w przeszłości opiekował się Eintrachtem Frankfurt, z którym zdobył Ligę Europy (sezon 2021/22). Jego powrót do Bundesligi wydaje się realnym scenariuszem.