Lukas Klostermann występuje w Lipsku od prawie 10 lat. Dzisiaj niemiecki klub poinformował o przedłużeniu umowy z piłkarzem. Obrońca podpisał nowy kontrakt do 2028 roku.

Imago / Jan Huebner Na zdjęciu: Lukas Klostermann

Lukas Klostermann związał się z RB Lipskiem nową umową do 2028 roku

Niemiec reprezentuje barwy “Byków” od sezonu 2014/2015

Obrońca ma już na swoim koncie ponad 250 spotkań w barwach klubu

RB Lipsk dzisiaj po południu ogłosił ważny komunikat dla wszystkich fanów zespołu. Lukas Klostermann, który od 10 lat występuje w barwach “Die Bullen” przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku. Dla Niemca to była jedna z łatwiejszych decyzji do podjęcia, gdyż jak sam przyznał, cieszy się z możliwości dalszego pisania historii z Lipskiem.

Weiter zusammen Geschichte schreiben ✍️



Lukas #Klostermann über seine Vertragsverlängerung bei den Roten Bullen 🗣️ pic.twitter.com/g1Mm3cFhjn — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 11, 2024

– Tego lata będę obchodził 10-lecie w klubie. Wszystko tutaj – klub, miasto i fani – jest niesamowite. Dlatego jestem niesamowicie podekscytowany, że mogę dalej tworzyć historię z RB Lipskiem – powiedział Klostermann dla klubowych mediów.

27-latek na Red Bull Arena trafił w 2014 roku za niespełna milion euro z VfL Bochum. Od tamtego momentu wywalczył z zespołem awans do Bundesligi, a następnie triumfował dwukrotnie z Lipskiem w Pucharze Niemiec oraz wygrał z klubem Superpuchar Niemiec.

Od początku swojej przygody z “Bykami” był kluczowym piłkarzem u każdego następnego szkoleniowca. Do tej pory wystąpił w 278 meczach, w których 14 razy wpisał się na listę strzelców.