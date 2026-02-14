Harry Kane znowu wpisał się na listę strzelców w spotkaniu Bundesligi. Czy Anglik zdoła pobić wyczyn Polaka? Robert Lewandowski ma się czego obawiać.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Harry Kane (Werder Brema - Bayern Monachium)

Kane kontra Lewandowski. Anglik nadal walczy

Bayern Monachium walczy o mistrzostwo Niemiec, a Harry Kane o koronę króla strzelców. Jednak reprezentant Anglii ma prawo myśleć także o czymś więcej, a więc o rekordzie, który aktualnie dzierży Robert Lewandowski. Polak w sezonie 2020/2021 zdobył aż 41 bramek w Bundeslidze.

Po 22 kolejkach Kane ma na koncie już aż 26 goli. W sobotnim starciu z Werderem Brema 32-latek dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W 22. minucie były snajper Tottenhamu wykorzystał rzut karny, natomiast trzy minuty później nie pomylił się po dograniu Luisa Diaza.

Bayern triumfował 3:0 w starciu z Die Grün-Weißen i w 22 spotkaniach zgromadził 57 punktów. Przewaga Die Roten nad Borussią Dortmund to sześć oczek. Do końca sezonu podopieczni Vincenta Kompany’ego rozegrają jeszcze 12 meczów. Kane do rekordu Lewandowskiego traci 15 trafień. Czy zdoła przegonić lub przynajmniej dogonić polskiego napastnika?