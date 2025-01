Kamiński doznał kontuzji. Wiemy, ile będzie pauzował

Jakub Kamiński w tym tygodniu wrócił do wyjściowego składu Wolfsburga, ale w meczu Borussią Moenchengladbach nabawił się urazu. Trener drużyny ujawnił, jak długo potrwa przerwa w grze reprezentanta Polski.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński i Yan Couto

Jakub Kamiński nabawił się urazu stawu skokowego

Jakub Kamiński w październiku stracił miejsce w podstawowym składzie Wolfsburga. Następnie skrzydłowy doznał złamania palca podczas jednego z treningów. Dodatkowo zmagał się z kontuzją mięśniową, której nabawił się w listopadowym meczu reprezentacji Polski przeciwko Szkocji w Lidze Narodów.

W miniony wtorek były pomocnik Lecha Poznań wystąpił od początku w spotkaniu z Borussią Monchengladbach w 17. kolejce 1. Bundesligi. Reprezentant Polski opuścił murawę w pierwszej połowie. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej trener Ralph Hasenhuttl poinformował o stanie zdrowia Kamińskiego, który zmaga się z kontuzją. Według szkoleniowca, zawodnik ma spuchniętą stopę oraz krwotok w stawie skokowym.

– Czeka go przerwa, która może potrwać do dwóch tygodni – powiedział Hasenhuttl. 22-latek w bieżącym sezonie rozegrał 16 meczów we wszystkich rozgrywkach i zaliczył trzy asysty. Przypomnijmy, że Wolfsburg pozyskał Kamińskiego z Kolejorza za 10 milionów euro. Od tego sezonu w barwach drużyny z Dolnej Saksonii występuje również Kamil Grabara.

Obecnie Wolfsburg zajmuje 7. miejsce w tabeli 1. Bundesligi, a w sobotę (18 stycznia) zmierzy się z Bayernem Monachium na Allianz Arenie.