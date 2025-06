dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński trafi do FC Koeln

Jakub Kamiński to bez cienia jeden z najbardziej perspektywicznych piłkarzy, którzy w ostatnich latach pojawili się w reprezentacji Polski. Skrzydłowy miał bardzo dobre wejście do kadry i znakomicie spisywał się w Lechu Poznań, a to pozwoliło mu na transfer do niemieckiej Bundesligi. W barwach VfL Wolfsburg jednak miewał różne momenty, ale nigdy na stałe nie przebił się do pierwszego składu.

Z tego też powodu w ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że reprezentant Polski może zmienić barwy i tak właściwie się dzieje. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Jakub Kamiński zostanie nowym piłkarzem FC Koeln. Polak zostanie wypożyczony do beniaminka Bundesligi. Wcześniej zainteresowanie przejawiał także FC Augsburg, ale decyzja zapadła.

Jakub Kamiński w tym sezonie dla zespołu VfL Wolfsburg rozegrał w sumie 26 spotkań, w których zanotował pięć asyst. Recenzje jakie zbierał były jednak głównie dość przeciętnie. 23-letni skrzydłowy w sumie na boiskach Bundesligi ma 70 meczów i cztery gole. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro. Umowa pomocnika wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

