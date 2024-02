PressFocus Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Bayern Monachium niespodziewanie poniósł trzecią porażkę z rzędu

Tym razem lepszy od ekipy Thomasa Tuchela okazał się VfL Bochum

Strata Bawarczyków do Bayeru Leverkusen wzrosła do aż ośmiu punktów

Kolejna czerwona kartka dla Upamecano. Bayern przegrał w Bochum

Bayern Monachium po raz kolejny zawiódł swoich kibiców. Bawarczycy w niedzielę wieczorem na wyjeździe zmierzyli się z VfL Bochum w spotkaniu 22. kolejki Bundesligi i choć dobrze rozpoczęli dzisiejsze zawody, to ostatecznie przegrali 2:3.

Prowadzenie gościom w 14. minucie zapewnił Jamal Musiala, jednak na trafienie reprezentanta Niemiec dwadzieścia pięć minut później odpowiedział Takuma Asano. Skazywany na pożarcie zespół prowadzony przez Thomasa Letscha jeszcze przed przerwą wyszedł na prowadzenie, a do siatki trafił Keven Schlotterbeck.

Po zmianie stron drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Dayot Upamecano, który podobnie jak w starciu z Lazio Rzym musiał przedwcześnie opuścić boisko. VfL Bochum otrzymał rzut karny, którego na gola zamienił Kevin Stoger.

Podopieczni Thomasa Tuchela próbowali jeszcze ratować to spotkanie – w 87. minucie kontaktową bramkę zdobył Harry Kane. Bayern Monachium ostatecznie jednak przegrał i traci już aż 8 punktów do lidera, czyli Bayeru Leverkusen. Zmiana na ławce trenerskiej w stolicy Bawarii to coraz bardziej prawdopodobny scenariusz.

VfL Bochum – Bayern Monachium 3:2 (2:1)

0:1 Jamal Musiala 14′

Jamal Musiala daje prowadzenie Bayernowi Monachium! I to jak!



⚽️ Bochum – Bayern

📺 Oglądaj w Viaplay https://t.co/35KiDmz88B pic.twitter.com/ctjjNxmRFS — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) February 18, 2024

1:1 Takuma Asano 38′

2:1 Keven Schlotterbeck 44′

Dramat Bayernu Monachium trwa🔥 Bochum raz, Bochum dwa!



Tarapaty, gigantyczne problemy Tuchela#domBundesligi pic.twitter.com/TwlsdKHL5K — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) February 18, 2024

3:1 Kevin Stoger (rzut karny) 78′

Demolka! 🫡😱 Bayern rozbity przez Bochum! Trzecia bramka



Zasadne wydaje się pytanie… Kto za Tuchela?#domBundesligi pic.twitter.com/RwsDFkZCmd — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) February 18, 2024

3:2 Harry Kane 87′