Szczere wyznanie zawodnika Alphonso Daviesa

Problemy pozaboiskowe

Zawodnikowi Bayernu doskwiera samotność

Zawodnik Bayernu szczerze opowiada o swoich problemach

Alphonso Davies reprezentuje barwy Bayernu Monachium od 2019 roku. Wcześniej zbierał piłkarskie szlify na boiskach MLS. To właśnie w Niemczech rozwinął skrzydła i błyskawicznie rozkochał w sobie kibiców nie tylko swojego obecnego klubu.

Jednak sława i pieniądze nie idą często w parze ze szczęściem. Kanadyjczyk podczas jednego ze streamów zdecydował się na szczere wyznanie.

– To trochę niepokojące, że nie masz nic do roboty, zwłaszcza gdy wszyscy twoi znajomi mają pracę. Życie profesjonalnego piłkarza jest wspaniałe, by móc się relaksować i cieszyć. Ale po treningu nie ma nic do roboty. Nie mam rodziny, a moja dziewczyna nie mieszka ze mną, jestem sam. Mam chyba pięciu przyjaciół. Jestem popularnym nieudacznikiem. Myślę, że wszyscy piłkarze przechodzą przez taki okres w swojej karierze, kiedy wszystko jest bardzo wymagające psychicznie. Musisz być odporny, silny i próbować przez to przejść