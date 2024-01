IMAGO / Lackovic Na zdjęciu: Frederik Ronnow

Kontrakt Frederika Ronnowa z Unionem Berlin wygasał wraz z końcem sezonu

Klub zdecydował się kontynuować współpracę z golkiperem

Jednak nie zdradził długości nowej umowy

Oficjalnie: Frederik Ronnow przedłużył kontrakt z Unionem Berlin

Union Berlin za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przekazał kibicom bardzo dobrą wiadomość. Otóż władzom klubu udało się dojść do porozumienia ws. kontraktu z Frederikiem Ronnowem. Duński golkiper przedłużył umowę z “Żelaznymi”, którzy jednak nie zdradzili jej długości.

Vertrag verlängert: Frederik Rönnow bleibt Unioner#fcunionhttps://t.co/OmeQs2MyjE — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 28, 2024

– Atmosfera w Unionie jest naprawdę wspaniała, co jest szczególnie widoczne teraz, gdy wspólnie przechodzimy przez bardzo trudny etap. W ciągu ostatnich kilku lat wspólnie osiągnęliśmy niesamowite rzeczy. Zarówno klub jak i cały zespół znacząco przyczynił się do mojego rozwoju. Czuję się tutaj bardzo dobrze i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nadal być dobrym wsparciem dla zespołu – powiedział zawodnik na łamach strony klubowej.

Frederik Ronnow jest kluczowym zawodnikiem Unionu Berlin. Duńczyk w obecnie trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań w barwach niemieckiego zespołu. Udało mu się w tym czasie zachować tylko trzy czyste konta, ale wielokrotnie ratował drużynę swoimi znakomitymi interwencjami.

