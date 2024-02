Borussia Dortmund – Freiburg: typy, kursy, zapowiedź (09.02.2024)

Imago / Dennis Ewert Na zdjęciu: Marco Reus

Borussia Dortmund Freiburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 lutego 2024 20:37 .

Borussia Dortmund – Freiburg: typy bukmacherskie

Na początek zmagań w 21. kolejce niemieckiej Bundesligi czeka nas starcie Borussia Dortmund – Freiburg. Gospodarze tego meczu nie mogą pozwolić sobie na wpadkę, biorąc pod uwagę fakt, że walczą o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jak na razie plasują się na 4. miejscu, lecz ich przewaga nad będącym bezpośrednio za plecami Lipskiem wynosi zaledwie jeden punkt.

Natomiast Freiburg ze względu na gorszą formę wypadł z miejsc gwarantujących rywalizację w Europie. Jeśli przyjezdni wciąż chcą myśleć o zakończeniu ligi w TOP6 muszą poprawić swoje wyniki. W tej chwili do 6. miejsca, które zapewnia udział w kwalifikacjach Ligi Konferencji, tracą 3 punkty.

Biorąc pod uwagę formę obu drużyn oraz średnią bramek na mecz osiąganych w ostatnich meczach proponuję typ, że Borussia Dortmund wygra bądź zremisuje ten mecz oraz że w spotkaniu obie drużyny strzelą gola. Moim zdaniem to ciekawa opcja z wysokim kursem warta uwagi, ale również nie jest bardzo ryzykowna.

Betclic 1.91 Podwójna szansa & oba zespoły strzelą gola Zagraj

Borussia Dortmund – Freiburg: ostatnie wyniki

Podopieczni Edina Terzicia po przerwie świątecznej nie przegrali żadnego meczu w lidze. Od momentu wznowienia rozgrywek odnieśli 3 zwycięstwa oraz jeden raz zremisowali. Komplet punktów zdobyli w spotkaniach z Darmstadt (3:0), Koln (4:0) oraz Bochum (3:1). W ostatniej kolejce sensacyjnie zremisowali (0:0) z beniaminkiem Heidenheim.

Freiburg nie może zaliczyć startu drugiej części sezonu do udanych. Po zdobyciu 4 punktów w dwóch pierwszych meczach, gdzie najpierw zremisowali (0:0) z Unionem Berlin, a następnie wygrali (3:2) z Hoffenheim, nastąpiły dwie porażki z rzędu. W obu przypadkach ulegli 1-3 najpierw przeciwko Werderowi, a tydzień temu lepsza od nich była drużyna VfB Stuttgart.

Borussia Dortmund – Freiburg: historia

Borussia mierzyła się z Freiburgiem trzykrotnie na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów. Za każdym razem górą w tych pojedynkach była ekipa BVB. Co więcej, w każdym z tych spotkań kibice zebrani na stadionie byli świadkami festiwalu bramek. Mecze kończyły się kolejno rezultatami: 3:1, 5:1 oraz 4:2 w 4. kolejce bieżącego sezonu.

Borussia Dortmund – Freiburg: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów to Borussia Dortmund jest niepodważalnym faworytem tego mecz. Odzwierciedla to kurs na zwycięstwo gospodarzy, który wynosi 1.55. Z kolei na wygraną Freiburga kurs oscyluje w granicach 5.40. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic, to przy rejestracji wykorzystując kod promocyjny Betclic GOALPL, możesz liczyć na zakład bez ryzyka 200 zł.

Borussia Dortmund – Freiburg: transmisja meczu

Mecz 21. kolejki Bundesligi Borussia Dortmund – Freiburg rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30. Transmisja tego spotkania będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.