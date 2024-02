Bayern Monachium w tym sezonie zawodzi na wielu płaszczyznach. Tym samym wyniki Bawarczyków są dalekie od oczekiwanych, a to skutkuje tym, że o posadę może drżeć trener Thomas Tuchel. The Athletic podaje, że w przypadku zwolnienia Niemca propozycję pracy w klubie z Allianz Arena może otrzymać Xabi Alonso.

fot. Imago / Team 2 Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Od weekendu czarne chmury zbierają się jeszcze gęściej nad głową Thomsa Tuchela

The Athletic przekazał wieści, że Bayern Monachium ma już swojego wymarzonego kandydata na następcę Niemca

Bawarczycy mają na swoim koncie dwie z rzędu porażki

Bayern Monachium może skomplikować przyszłość Bayeru Leverkusen

Bayern Monachium miał rywalizować w tym sezonie o mistrzostwo Bundesligi. Rzeczywistość jest natomiast taka, że dzisiaj Bawarczycy mają na swoim koncie 50 oczek, tracąc osiem punktów do pierwszego Bayeru Leverkusen. Wygląda zatem na to, że hegemonia ekipy z Monachium może zostać przerwana.

The Athletic daje natomiast do zrozumienia, że rodzą się koncepcje związane z roszadą na stanowisku szkoleniowca w ekipie z Monachium. Kandydatem numer jeden na nowego trenera Bayernu, jest Xabi Alonso. Aczkolwiek sternicy monachijskiego klubu nie zamierzają spieszyć się z podjęciem decyzji o zwolnieniu Thomasa Tuchela, na co wpływ może mieć fakt, że trener Aptekarzy dopiero latem będzie do wzięcia. Mimo że ma kontrakt do końca czerwca 2026 roku.

Bayern w ramach 23. kolejki ligi niemieckiej zmierzy się z RB Lipsk. Spotkanie odbędzie się w sobotę 24 lutego.

