Gnabry zachwycony kolegą z Bayernu. „Jeden z najlepszych na świecie”

Serge Gnabry w ostatnim wywiadzie dla "Bilda" nie mógł wyjść z podziwu piłkarza Bayernu Monachium. Niemiecki zawodnik chwalił Michaela Olise, uważając go za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Serge Gnabry: Michael Olise jest jednym z najlepszych na świecie

Bayern Monachium udanie rozpoczął kampanię i w dobrych humorach zszedł na przerwę reprezentacyjną. Podopieczni Vincenta Kompany’ego dotychczas rozegrali cztery spotkania. Wszystkie zakończyły się ich zwycięstwami. Przede wszystkim na uwagę zasługuje triumf Bawarczyków nad RB Lipskiem, który zakończył się rezultatem 6:0.

Tymczasem ostatnio bardzo ciekawe słowa padły z ust Serge’a Gnabry’ego. Zawodnik Bayernu Monachium na łamach dziennika „Bild” w samych superlatywach wypowiedział się o swoim koledze z zespołu. Niemiec uważa, że Michael Olise dziś jest jednym z najlepszych zawodników na świecie.

– On ma ogromny potencjał i w tej chwili jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Nie wiem, gdzie jest jego sufit! – zaczął Serge Gnabry, cytowany przez serwis dieroten.pl.

– Michael może osiągnąć wszystko. Potrafi grać w środku, utrzymać się przy piłce, ma dobry drybling jeden na jednego. Nie znałem go aż tak dobrze i nie spodziewałem się tego. Może po jego sposobie bycia czasami tego nie widać, ale ma świetną mentalność. Michael ciężko pracuje, to bardzo dobry chłopak, bardzo zdeterminowany. Dlatego myślę, że zajdzie jeszcze bardzo daleko – dodał.

Bayern Monachium powrocie z przerwy reprezentacyjnej ugości na własnym obiekcie HSV Hamburg. Będzie to starcie mistrza Niemiec z beniaminkiem Bundesligi.