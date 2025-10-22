Bayern Monachium i Serge Gnabry mogą kontynuować współpracę. Niemiec jest gotów zaakceptować warunki dwuletniej umowy ze znaczną obniżką wynagrodzenia - informuje Tobi Altschaffl.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Serge Gnabry podpisze z Bayernem Monachium nowy kontrakt?

Bayern Monachium perfekcyjnie spisuje się w tym sezonie. Podopieczni Vincenta Kompany’ego idą jak burza i zasiadają obecnie na fotelu lidera Bundesligi. Również w rozgrywkach Ligi Mistrzów bawarski zespół prezentuje się bardzo dobrze. Obecnie trudno znaleźć mankamenty w grze mistrzów Niemiec, a władze klubu już myślą o budowie składu na kolejne lata.

Od dłuższego czasu przewija się w mediach temat Serge’a Gnabry’ego w kontekście pozostania w Bayernie Monachium. Bawarczycy są gotowi zaoferować Niemcowi nową dwuletnią umowę, ale na swoich warunkach. Tymczasem w tej sprawie przekazuje najnowsze doniesienia Tobi Altschaffl. Otóż zawodnik jest gotowy pójść na ustępstwa ze strony klubu.

Serge Gnabry chętnie podpisze z Bayernem Monachium nową umowę. Reprezentant Niemiec również jest gotowy zgodzić się na znaczną obniżkę wynagrodzenia. Taki stan rzeczy sprawia, że lada moment strony powinny dojść do porozumienia. Pozostaje zatem czekać na oficjalny komunikat ze strony mistrzów Bundesligi.

W obecnym sezonie Serge Gnabry błyszczy formą. Skrzydłowy rozegrał 15 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.