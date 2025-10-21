Bayern z niespodziewanym ogłoszeniem ws. Kompany’ego

Bayern Monachium niespodziewanie poinformował o przedłużeniu kontraktu z trenerem. Vincent Kompany podpisał nową umowę do czerwca 2029 roku. Belg pracuje w klubie od lipca 2024 roku.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany przedłużył kontrakt z Bayernem do 2029 roku

Bayern Monachium we wtorek w południu ku zaskoczeniu wielu kibiców ogłosił ważny komunikat. Vincent Kompany w nagrodę za fantastyczną pracę, jaką wykonuje na Allianz Arena został nagrodzony nowym kontraktem. Dotychczasowa umowa obowiązywała do czerwca 2027 roku. Podpisane przedłużenie sprawi, że trener zostanie w klubie przynajmniej do połowy 2029 roku.

– Jestem wdzięczny, zaszczycony i chciałbym podziękować Bayernowi za zaufanie oraz za warunki pracy, jakie zapewniono mi od pierwszego dnia. Czuję się, jakbym był tu o wiele dłużej i dobrze znał ten klub. To było jak dotąd wspaniałe doświadczenie. Rozpoczęliśmy piękną podróż – pracujmy dalej ciężko i świętujmy jeszcze wiele sukcesów! – powiedział Vincent Kompany.

Kompany pracuje w Monachium od lipca 2024 roku. Do tej pory świętował z Bawarczykami zwycięstwo w Bundeslidze oraz Superpucharze Niemiec. Łącznie prowadził zespół w 67 meczach, a jego bilans to 49 zwycięstw, 9 remisów i 9 porażek.

Wcześniej, zanim trafił do Niemiec odpowiadał za wyniki Burnley, z którym awansował do Premier League oraz RSC Anderlecht. W bieżącym sezonie Bayern Monachium imponuje formą, mając na swoim koncie jedenaście zwycięstw w jedenastu meczach.