Bayern z niespodziewanym ogłoszeniem ws. Kompany’ego

16:36, 21. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  fcbayern.com

Bayern Monachium niespodziewanie poinformował o przedłużeniu kontraktu z trenerem. Vincent Kompany podpisał nową umowę do czerwca 2029 roku. Belg pracuje w klubie od lipca 2024 roku.

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany przedłużył kontrakt z Bayernem do 2029 roku

Bayern Monachium we wtorek w południu ku zaskoczeniu wielu kibiców ogłosił ważny komunikat. Vincent Kompany w nagrodę za fantastyczną pracę, jaką wykonuje na Allianz Arena został nagrodzony nowym kontraktem. Dotychczasowa umowa obowiązywała do czerwca 2027 roku. Podpisane przedłużenie sprawi, że trener zostanie w klubie przynajmniej do połowy 2029 roku.

Jestem wdzięczny, zaszczycony i chciałbym podziękować Bayernowi za zaufanie oraz za warunki pracy, jakie zapewniono mi od pierwszego dnia. Czuję się, jakbym był tu o wiele dłużej i dobrze znał ten klub. To było jak dotąd wspaniałe doświadczenie. Rozpoczęliśmy piękną podróż – pracujmy dalej ciężko i świętujmy jeszcze wiele sukcesów! – powiedział Vincent Kompany.

Kompany pracuje w Monachium od lipca 2024 roku. Do tej pory świętował z Bawarczykami zwycięstwo w Bundeslidze oraz Superpucharze Niemiec. Łącznie prowadził zespół w 67 meczach, a jego bilans to 49 zwycięstw, 9 remisów i 9 porażek.

Wcześniej, zanim trafił do Niemiec odpowiadał za wyniki Burnley, z którym awansował do Premier League oraz RSC Anderlecht. W bieżącym sezonie Bayern Monachium imponuje formą, mając na swoim koncie jedenaście zwycięstw w jedenastu meczach.

POLECAMY TAKŻE

Harry Kane
Bayern wysłucha propozycji. Kane przed wielkim transferem
Bruno Fernandes
Bayern odpuszcza hitowy transfer. Dlatego rezygnuje z Fernandesa
Manuel Neuer
Bayern Monachium zmienił decyzję. Neuer wkrótce pozna przyszłość