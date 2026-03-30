Real Madryt zmienia zdanie wobec gwiazdora. Sprzeda go za 75 mln euro

Aurelien Tchouameni przeszedł w Realu Madryt drogę od krytyki do statusu nietykalnego zawodnika. Francuz stał się jednym z filarów zespołu, ale według Marki Królewscy mogą rozważyć ofertę na poziomie 75 mln euro.

Aurelien Tchouameni musiał mierzyć się z dużą presją i niezadowoleniem kibiców po transferze do Realu Madryt. W przeszłości pojawiały się gwizdy i wątpliwości co do jego przydatności w drużynie. Pomocnik nie zmienił jednak podejścia i konsekwentnie pracował nad swoją formą. Z czasem jego występy zaczęły bronić się same, a rola w zespole systematycznie rosła pod wodzą kolejnych trenerów.

Obecnie uznawany jest za zawodnika nie do ruszenia mimo zainteresowania ze strony czołowych klubów. Jego znaczenie w drużynie jest widoczne także w statystykach, które potwierdzają wpływ na grę Realu.

Tchouameni jest najczęściej podającym piłkarzem zespołu zarówno w La Liga, jak i w Lidze Mistrzów. W lidze zanotował 1426 podań w 26 meczach przy skuteczności przekraczającej 91 procent. W europejskich rozgrywkach osiągnął 600 podań w 12 spotkaniach z dokładnością powyżej 92 procent.

Kontrakt zawodnika obowiązuje do 2028 roku, lecz niewykluczone są rozmowy o jego przedłużeniu. Jednak w tym wszystkim pojawia się też mały znak zapytania odnośnie jego przyszłości. Według doniesień, Real byłby skłonny usiąść do rozmów, jeśli do klubu wpłynęłaby oferta na poziomie 75 mln euro.

