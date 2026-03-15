Barcelona może sprowadzić gwiazdę w okazyjnej cenie! To byłby hit transferowy

Barcelona może sprowadzić Xaviego Simonsa. Według portalu Fichajes pomocnik rozważy odejście, jeśli Tottenham spadnie do Championship.

Barcelona sprowadzi wychowanka? Xavi Simons rozważa transfer

Xavi Simons stał się ciekawą opcją transferową dla Barcelony ze względu na fatalną sytuację jego klubu. Tottenham przechodzi przez bardzo trudny okres. Obecnie znajduje się tuż nad strefą spadkową z jednym punktem przewagi nad Nottingham Forrest i West Ham United.

Holender dołączył do londyńskiego zespołu latem za 65 milionów euro, ale jeżeli Spurs spadną do Championship 22-latek ma zamiar zmienić barwy.

Według doniesień pomocnik rozpoczął już rozmowy ze swoimi agentami o potencjalnej zmianie otoczenia. Mimo że Tottenham zapłacił za niego dużą kwotę, to ewentualna degradacja obniży jego cenę. Jak podaje „Fichajes”, hiszpański gigant mógłby odkupić swojego wychowanka za około 40 milionów euro.

Działacze z Camp Nou uważnie śledzą każdy mecz angielskiego zespołu, licząc na transferową okazję. Z kolei dla Simonsa dołączenie do Blaugrany byłoby atrakcyjną opcją, ponieważ mógłby on rywalizować o trofea.

W bieżącym sezonie zawodnik występujący na pozycji ofensywnego pomocnika, ale też mogący grać na lewym skrzydle strzelił trzy bramki i zanotował sześć asyst w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

