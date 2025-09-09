Zagłębie Sosnowiec po zwolnieniu Marka Gołębiewskiego długo nie pozostawało bez trenera. Klub ogłosił zatrudnienie nowego szkoleniowca, który jeszcze niedawno pracował w Betclic 1. Lidze.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Zagłębia Sosnowiec

Wojciech Łobodziński ma przywrócić blask Zagłębiu Sosnowiec.

Zagłębie Sosnowiec na trwający sezon ma jasny plan: wywalczyć awans do Betclic 1. Ligi. W ostatnim czasie klub nie trafiał jednak z wyborami trenerów. Zmienić ma to szkoleniowiec, który ostatnio nie poradził sobie w Arce Gdynia ani w Miedzi Legnica.

„Wojciech Łobodziński został nowym trenerem Zagłębia. Szkoleniowiec podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny sezon” – poinformowano na oficjalnej stronie internetowej klubu z Sosnowca.

Nowy szkoleniowiec Zagłębia nie krył zadowolenia po ogłoszeniu oficjalnej informacji. Jednocześnie wprost zakomunikował, że obejrzał wszystkie mecze ekipy z Sosnowca, co może być bardzo przydatne w szukaniu recepty na poprawę wyników drużyny.

– Zagłębie to klub z tradycjami, historią, znakomitą infrastrukturą i bazą treningową. Nie wahałem się nawet chwili, aby podjąć się tego wyzwania. To, co wydarzyło się w Zagłębiu na starcie sezonu, jest dla mnie już historią. Moim zadaniem jest jak najszybsze odwrócenie losów drużyny. Zdaję sobie sprawę z ciężaru gatunkowego i wiem, czego oczekuje się ode mnie. Mam zamiar spełnić te oczekiwania – mówił Łobodziński w rozmowie z klubowymi mediami.

– Obejrzałem wszystkie mecze Zagłębia. Mam swoje wnioski i wstępny plan. Bardzo ważne będą te pierwsze dni. Do meczu z Rekordem nie ma zbyt wiele czasu. Musimy błyskawicznie zareagować. W przyszłym tygodniu chcę już rozpocząć pracę w pełni po swojemu. Jestem człowiekiem, który nie mówi dużo w mediach. Wolę przemawiać swoją pracą i grą mojego zespołu na boisku – uzupełnił trener.

Sosnowiczanie aktualnie plasują się dopiero na piętnastym miejscu w tabeli z sześcioma punktami. Niemniej do szóstej lokaty, którą zajmuje Świt Szczecin, strata wynosi tak naprawdę tylko pięć oczek.

Czytaj więcej: Niespodzianka transferowa. Napastnik Górnika trafił do Polonii