Niespodzianka transferowa. Napastnik Górnika trafił do Polonii

Górnik Zabrze porozumiał się z Polonią Bytom w sprawie wypożyczenia jednego ze swoich napastników. 14-krotny mistrz Polski wypożyczył swojego zawodnika do końca sezonu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Theodoros Tsirigotis został zawodnikiem Polonii Bytom.

Górnik Zabrze w trakcie letniego okna transferowego był jednym z aktywniejszych klubów na rynku w Polsce. Ostatecznie jednak nie wszystkie ruchy 14-krotnego mistrza Polski okazały się trafne, dlatego klub zdecydował się na wypożyczanie graczy do innych ekip. Dotyczy to między innymi greckiego napastnika, którego pozyskała Polonia Bytom.

„Nowym zawodnikiem Królowej Śląska został Theodoros Tsirigotis. Grecki napastnik został wypożyczony z Górnika Zabrze do końca sezonu 2025/2026” – poinformowano na oficjalnej stronie internetowej klubu z Bytomia.

Tym samym ciekawie wygląda obecnie siła ofensywna Niebiesko-czerwonych. Tsirigotis o miejsce w składzie Polonii będzie rywalizował między innymi z Kamilem Wojtyrą, Jakubem Arakiem oraz Jeanem Franco Sarmiento.

Bytomianie po wywalczeniu awansu do Betclic 1. Ligi grają bez kompleksów. Na ten moment plasują się na czwartym miejscu w tabeli, mając na koncie trzynaście punktów. Już w najbliższy piątek Polonia zmierzy się w derbach z GKS-em Tychy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00.

Ogólnie przed zespołem Łukasza Tomczyka w najbliższym czasie sporo pracy. Po starciu z tyszanami Polonia zmierzy się u siebie z Miedzią Legnica. Z kolei w STS Pucharze Polski podejmie Wartę Poznań. Natomiast 29 września Niebiesko-czerwoni rozegrają wyjazdowe spotkanie z Wisłą Kraków.

Czytaj więcej: Ostatni dzień okna pełen emocji. Zagłębie ogłosiło ważny ruch