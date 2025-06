KKS Kalisz – GKS Jastrzębie: mecz o baraże i utrzymanie

PressFocus Na zdjęciu: KKS Kalisz

Kalisz potrzebuje zwycięstwa, aby zagrać w barażach

KKS Kalisz na kolejkę przed końcem sezonu zajmuje 6. miejsce w tabeli Betclic 2. Ligi. Na swoim koncie mają 50 punktów, dzięki czemu na tę chwilę znajdują się na miejscach gwarantujących grę w barażach o awans. Gry o promocję do wyższej ligi nie mogą być jeszcze pewni, ponieważ nad Hutnikiem mają tylko punkt przewagi a nad Podbeskidziem dwa punkty przewagi. Do uzyskania przepustki potrzebują zatem zwycięstwa w sobotnim starciu z Jastrzębiem.

W ostatnich tygodniach forma KKS-u ulega znaczącej poprawie. Cztery zwycięstwa w pięciu meczach przyczyniły się do poprawy miejsca w tabeli. Komplet punktów zdobyli z Podbeskidziem (1:0), Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:0), Olimpią Elbląg (2:0) i Hutnikiem Kraków (2:0). Jedyna porażka przydarzyła się przed własną publicznością w rywalizacji z Polonią Bytom.

Kto wygra mecz? KKS Kalisz

Remis

GKS Jastrzębie KKS Kalisz 100%

Remis 0%

GKS Jastrzębie 0% 1+ Votes

Jastrzębie walczy o pozostanie w Betclic 2. Lidze

Gdy o baraże walczy KKS Kalisz, to GKS Jastrzębie stara się utrzymać w Betclic 2. Lidze. Póki co są na bezpiecznym miejscu, ponieważ zajmują 11. pozycję. Natomiast ich przewaga nad miejscami zagrożonymi strefą baraży o utrzymanie wynosi tylko jeden punkt. Zatem sobotnie starcie w Kaliszu będzie walką do samego końca o pozostanie na trzecim poziomie rozgrywkowym.

W walce o utrzymanie na pewno pomogła bardzo wysoka forma Jastrzębia w ostatnich tygodniach. Podobnie jak ich rywale zdobyli 12 z 15 możliwych punktów. Zwycięstwem zakończyli rywalizację z ŁKS-em Łódź II (2:1), Zagłębiem Lubin II (1:0), Resovią Rzeszów (1:0) i Rekordem Bielsko-Biała (1:0). Przegrali jedynie z Olimpią Grudziądz na wyjeździe (0:1).

Mecze drużyny KKS 1925 Kalisz KKS 1925 Kalisz 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 KKS 1925 Kalisz 1 KKS 1925 Kalisz 2 Olimpia Elbląg 0 Hutnik Kraków 0 KKS 1925 Kalisz 2 KKS 1925 Kalisz 2 Polonia Bytom 4 Mecze drużyny GKS Jastrzębie ŁKS Łódź II 1 GKS Jastrzębie 2 GKS Jastrzębie 1 Zagłębie II Lubin 0 Resovia 0 GKS Jastrzębie 1 GKS Jastrzębie 1 Rekord Bielsko-Biała 0 Olimpia Grudziądz 1 GKS Jastrzębie 0

Komplet punktów wrócił do Kalisza, GKS liczny na przełamanie

Ostatni mecz obu drużyn odbył się w listopadzie ubiegłego roku w ramach 17. kolejki Betclic 2. Ligi. Tamto spotkanie wygrał KKS Kalisz, pokonując GKS Jastrzębie na wyjeździe (2:0). Co więcej, kaliszanie nie przegrali żadnego bezpośredniego meczu z GKS-em. Czterokrotnie ich łupem padło zwycięstwo, zaś dwukrotnie mecz zakończył się podziałem punktów.

KKS Kalisz faworytem meczu z GKS-em Jastrzębie

Bukmacher Betclic na sobotnie spotkanie KKS Kalisz – GKS Jastrzębie oferuje bardzo wysokie kursy. Znacznym faworytem będzie drużyna gospodarzy, której zwycięstwo można postawić z kursem 2.05. Z kolei wygraną gości można zagrać ze współczynnikiem 3.20.

Wynik Operator Kurs KKS Kalisz 2.05 Remis 3.45 GKS Jastzrębie 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 7 czerwca 2025 08:03 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie