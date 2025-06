Honor, ambicja i derby emocji. Polonia kontra Zagłębie

Polonia Bytom - Zagłębie Sosnowiec to jeden z meczów ostatniej 34. kolejki Betclic 2. Ligi. Emocji w tej rywalizacji nie powinno zabraknąć. Potyczka zacznie się o godzinie 17:30.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Norbert Barczak

Mistrz kończy sezon z przytupem? Ostatni akord w Bytomiu

Polonia Bytom to ekipa, która zapewniła sobie już nie tylko awans do Betclic 1. Ligi, ale i wygrała już Betclic 2. Ligę. Mimo wszystko do ostatniej potyczki w rozgrywkach drużyna Łukasza Tomczyka przystępuje mocno zmobilizowana, chcąc ograć jednego z lokalnych przeciwników.

Zagłębie Sosnowiec to natomiast zespół, który miał aspiracje związane z walką o miejsce premiowane grą w barażach o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Rzeczywistość była jednak taka, że drużyna z ArcelorMittal Park do końca musiała drżeć o ligowy byt. Finalnie utrzymanie sobie zapewniła. Niemniej w klubie wszyscy koncentrują się już na kolejnej kampanii, chcąc wywalczyć awans.

W pierwszym starciu z udziałem obu ekip padły dwa gole. Emocji ogólnie w rywalizacji nie brakowało. Tak naprawdę nie tylko na boisku, ale i na trybunach. Można zatem spodziewać się równie ciekawego starcia w sobotnie popołudnie.

Polonia trzyma fason, Zagłębie szuka formy

Bytomianie są ekipą, która nie przegrała w żadnym z sześciu ostatnich spotkań. Polonia w tych starciach dwa remisy i cztery zwycięstwa. Po raz ostatni z placu gry na tarczy ekipa z Bytomia schodziła 17 kwietnia, gdy uległa ŁKS-owi II (0:2).

W roli gospodarza w swoim ostatnim występie Polonia zremisowała z Chojniczanką (2:2). Wcześniej natomiast notowała same zwycięstwa u siebie. Bytomianie w trakcie kończącej się kampanii przegrali tylko raz, co miało miejsce przy okazji potyczki przeciwko Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0:1).

Zobacz także: Betclic 2 Liga – tabela

Tymczasem zespół z Sosnowca ma na swoim koncie dwa podziały punktów z rzędu. Zagłębie remisowało kolejno z Chojniczanką (2:2) oraz Wieczystą (1:1). Na wygraną sosnowiczanie czekają natomiast od 5 kwietnia, gdy pokonali Olimpię Elbląg (2:1).

Na wyjeździe drużyna z Sosnowca nie wygrała w żadnym z czterech ostatnich meczów. Ogólnie w tym roku Zagłębie w roli gościa odniosło zaledwie jedno zwycięstwo, gdy pokonało Hutnik Kraków (4:1).

Mecze drużyny Polonia Bytom Olimpia Elbląg 0 Polonia Bytom 0 Polonia Bytom 2 Chojniczanka 2 Hutnik Kraków 3 Polonia Bytom 5 Polonia Bytom 1 Wieczysta Kraków 0 KKS 1925 Kalisz 2 Polonia Bytom 4 Mecze drużyny Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 2 Chojniczanka 2 Wieczysta Kraków 1 Zagłębie Sosnowiec 1 Zagłębie Sosnowiec 1 Wisła Puławy 4 Radunia Stężyca 0 Zagłębie Sosnowiec 0 Skra Częstochowa 1 Zagłębie Sosnowiec 1

Derby po latach znów elektryzują

W ostatnim starciu między obiema drużynami miał miejsce podział punktów (1:1). Ciekawostką jest fakt, że batalia z minionego roku była pierwszą o ligowe punkty między Zagłębiem a Polonią od 2014 roku. W tym starciu też był remis (0:0).

Faworyt znany, transmisji brak

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Polonii kształtuje się na poziomie 1.38. Remis oszacowano na 4.50. Z kolei rozwiązanie na wygraną Zagłębia wyceniono na 7.20.

Wynik Operator Kurs Polonia 1.38 Remis 4.50 Zagłębie 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 6 czerwca 2025 13:43 . Kursy mogą ulec zmianie.

Sobotniej potyczki nie będzie można zobaczyć w żadnej tradycyjnej telewizji. Rywalizacji z udziałem Polonii i Zagłębia nie będzie można też obejrzeć w internecie. W każdym razie pięć innych spotkań będzie można obejrzeć na TVPSport.pl. Ponadto stacja TVP Sport przeprowadzi transmisję w formie Multi2Ligi, śledząc wydarzenia z rozgrywanych spotkań ostatniej serii gier.

Konkretne batalie będą też do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

