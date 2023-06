Daniel Myśliwiec z końcem czerwca tego roku kończy współpracę ze Stala Rzeszów, mimo że ma kontrakt z klubem ważny do końca czerwca 2024 roku. Młody trener zapytany po wtorkowym spotkaniu z Bruk-Betem Termaliką o to, czy może jednak zostanie w ekipie z Rzeszowa, dał do zrozumienia, że nie ma na to szans.