Małecki z apelem do władz Stali. “Nie spier****** tego”

Stal Rzeszów nie powalczy w niedzielę w finale baraży o awans do Ekstraklasy. Podopieczni Daniela Myśliwca przegrali we wtorkowy wieczór z Bruk-Betem Termaliką (0:2). Po zakończeniu rywalizacji ciekawej wypowiedzi udzielił Patryk Małecki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Małecki

Stal Rzeszów w kolejnym sezonie będzie rywalizować w Fortuna 1 Lidze

Patryk Małecki z końcem czerwca żegna się z klubem

34-latek w rozmowie z Podkarpacie Live zwrócił się z konkretną prośbą do władz Biało-niebieskich

Patryk Małecki nie gryzł się w język

Stal Rzeszów jako beniaminek Fortuna 1 Ligi zakończyła rywalizację na zapleczu PKO Ekstraklasy w rundzie zasadniczej na szóstym miejscu. Zespół dowodzony przez trenera Daniela Myśliwca dał się zapamiętać z ofensywnej gry, w której najważniejsze było zdobywanie bramek. W nowej kampanii barw ekipy z Rzeszowa nie będzie już reprezentował Patryk Małecki.

– Dumą było dla mnie to, że mogłem grać dla kibiców Stali. Gdy przyjeżdżałem do Rzeszowa, to miasto było biało-czerwone, bo Resovia była w 1, a Stal w 2 Lidze. Tymczasem zostawiam Rzeszów biało-niebieski. Mam do ludzi zarządzających klubem jedną prośbę, aby nie spier****** tego, co zostało stworzone – przekazał były zawodnik Wisły Kraków w rozmowie z PDK Live na YouTube.

– Cieszę się, że trafiłem do Stali. Być może Stal w kolejnym sezonie powalczy o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Na pewno będę śledził poczynania tej ekipy, trzymając za nią kciuki. Najważniejsze, że derby wygrane i Stal Rzeszów Pany – dodał z uśmiechem Małecki.

34-letni zawodnik w zakończonym sezonie wystąpił w 31 meczach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył cztery kluczowe podania.

