Wyjaśniła się przyszłość Łobodzińskiego w Arce Gdynia. Oficjalny komunikat

Arka Gdynia zdecydowała się przedłużyć współpracę z Wojciechem Łobodzińskim. 41-letni trener związał się z klubem nową umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Arka Gdynia obecnie zajmuje pozycję lidera na zapleczu Fortuna 1 Ligi

Tymczasem klub zdecydował się nagrodzić Wojciecha Łobodzińskiego nową umową

Kontrakt 41-latka wygasa 30 czerwca 2026 roku

Oficjalnie: Wojciech Łobodziński na dłużej w Arce Gdynia

Arka Gdynia za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przekazała kibicom bardzo dobrą wiadomość. Otóż klub doszedł do porozumienia z Wojciechem Łobodzińskim. 41-letni szkoleniowiec zobowiązał się z drużyną nową umową do 30 czerwca 2026 roku.

– Arka to świetne miejsce do pracy, a Gdynia do życia. Dokonałem dobrego wyboru wiążąc się z klubem i jestem pewny, że teraz robię tak samo, przedłużając kontrakt – powiedział Łobodziński na łamach strony klubowej.

Arka Gdynia obecnie zajmuje pierwszą pozycję na zapleczu Ekstraklasy. Zespół Wojciecha Łobodzińskiego po 26. kolejkach mają na koncie 51 punktów. Ich przewaga nad trzecią lokatą wynosi sześć oczek.

Sprawdź także: Wielkie zmiany w Arce Gdynia. Klub ma nowego właściciela