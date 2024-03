Imago / Łukasz Grochala Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio nie jest już trenerem Motoru Lublin

Dymisja Portugalczyka została zaakceptowana przez właściciela klubu

Zbigniew Jakubas zaprzeczył sugestią, że przyczyna rozstania były kwestie finansowe

Nowy kontrakt dla Feio był przygotowany, nie chodziło o pieniądze

Motor Lublin w poniedziałek rozstał się z Goncalo Feio, po tym, jak Portugalczyk podał się do dymisji. Media od razu zaczęły spekulować o ewentualnych przyczynach rozstania. Dużo mówiło się o tym, że kwestią sporną były finanse. Inne doniesienia zaś mówiły o rzekomej ofercie z Ekstraklasy. W rozmowie z portalem TVP Sport na temat odejścia 34-letniego trenera wypowiedział się właściciel klubu – Zbigniew Jakubas.

– Warunki współpracy z trenerem Feio były ustalone na dwie okoliczności: pracy w Ekstraklasie i pierwszej lidze. Uzgodniliśmy je miesiąc temu. Teraz w przerwie reprezentacyjnej mieliśmy podpisać aneks do umowy. Wszystko było uzgodnione co do grosza, nie było żadnego targowania ze strony trenera. Nie było żadnego pokerowego zagrania, nikt nie przeliczył się w licytacjach. Nie chodziło o żadne finanse – powiedział właściciel Motoru Lublin w rozmowie z portalem TVP Sport.

Goncalo Feio w Motorze pracował od września 2022 roku. W tym czasie prowadził zespół w 54 meczach, z których wygrał 31 spotkań. Opuścił drużynę na 10. kolejek przed końcem. Motor w Fortuna 1. Lidze zajmuje aktualnie 5. miejsce z dorobkiem 40 punktów.