fot. Imago/SOPA Images Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków zimowe przygotowania spędzi na zgrupowaniu w Turcji

Podczas pobytu w Belek rozegra cztery sparingi

Ostatni mecz kontrolny odbędzie się już po powrocie do Polski

Wisła Kraków podała listę rywali

Celem Wisły Kraków na sezon 2023/2024 jest powrót do Ekstraklasy. Drużyna ma za sobą dość przeciętną rundę jesienną, choć sytuacja w tabeli jest dość komfortowa, bowiem do liderującej Arki Gdynia traci raptem trzy punkty. Wiosną Biała Gwiazda zamierza walczyć o bezpośredni awans, w czym pomóc ma nowa postać na ławce trenerskiej – Albert Rude.

Krakowski klub do drugiej części sezonu będzie przygotowywać się w Turcji. Zgrupowanie w Belek rozpocznie się 20 stycznia i potrwa równe dwa tygodnie. W minionej kampanii Wisła również przygotowywała się zimą za granicą, co pomogło jej później w zaliczeniu serii bardzo dobrych wyników.

Klub ogłosił listę sparingpartnerów, z którymi zmierzy się podczas zgrupowania. Będą to irański FC Nassaji (24 stycznia), kazachski FK Atyrau (27 stycznia), norweski Kolding IF (30 stycznia) oraz bułgarska FC Arda (2 lutego). Po powrocie do Polski Wisła rozegra piąty, ostatni sparing przed wznowieniem pierwszoligowych rozgrywek.

Gdy pytacie, kiedy pierwszy 𝐬𝐩𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 – my odpowiadamy! 😎 pic.twitter.com/rnN6HM9TTi — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) January 10, 2024

Zobacz również: Ancelotti: Największa zaleta Rudigera? Jest pesymistą