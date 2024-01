Ancelotti: Największa zaleta Rudigera? Jest pesymistą

fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Antonio Rudiger spisuje się kapitalnie i jest w wybitnej dyspozycji

Cały świat zachwyca się grą defensora Realu Madryt

Carlo Ancelotti scharakteryzował swojego podopiecznego

Ancelotti rozpływa się nad Rudigerem

Antonio Rudiger notuje w tym sezonie występy z najwyższej półki. Pod nieobecność Edera Militao i Davida Alaby stał się absolutnym trzonem defensywy Realu Madryt. W ostatnim meczu ligowym nie tylko spajał linię obrony, ale także zdobytym golem zapewnił trzy punkty swojej drużynie.

Kibice oraz eksperci zachwycają się dyspozycją reprezentanta Niemiec. Mesut Oezil nazwał go nawet najlepszym obrońcą na świecie. Na temat obecnej gry swojego podopiecznego wypowiedział się Carlo Ancelotti.

– Jest niezwykle skoncentrowany w obronie. Świetnie gra w powietrzu. Rudiger to piłkarz o wielu zaletach. Na pewno ma ogromne doświadczenie, ponieważ grał już w Anglii i we Włoszech. Dobrze się ustawia, ma konkretną osobowość. Jest obrońcą kompletnym. Jego największa zaleta to bycie pesymistą. Zawsze uważa, że może wydarzyć się coś złego, dlatego jest skoncentrowany – scharakteryzował Niemca.

Rudiger trafił do Realu Madryt latem 2022 roku z Chelsea w ramach wolnego transferu.

