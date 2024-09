Wisła Kraków zmierzy się z Odrą Opole. Będzie to pierwszy mecz po zwolnieniu Kazimierza Moskala. Mariusz Jop oraz Michał Siwierski zaskoczyli składem stawiając w bramce 19-letniego Patryka Letkiewicza.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków zaskakuje składem. 19-latek w bramce!

Wisła Kraków już dzisiaj wieczorem zmierzy się z Odrą Opole. Będzie to pierwszy mecz Białej Gwiazdy po wielkich zmianach przeprowadzonych przez Jarosława Królewskiego. Przypomnijmy, prezes klubu z Reymonta zdecydował się w ostatnich dniach na zwolnienie m.in. Kazimierza Moskala, argumentując to tym, że wizja obu stron nieco się rozjechała. To jednak nie była jedyna osoba, która została pożegnana pod Wawelem, bowiem rewolucja objęła także legendarnego Jarosława Krzoskę. Więcej o zmianach w Wiśle Kraków pisaliśmy TUTAJ.

Pomimo plotek łączących Alberta Rude z powrotem do Wisły, klub zdecydował się, podobnie, jak przy poprzednim wakacie na pozycji trenera na rozwiązanie tymczasowe. Zespół znów przejął Mariusz Jop, a pomagać w prowadzeniu drużyny – przynajmniej do końca roku, jak informowały ostatnio media – będzie mu Michał Siwierski. Już w pierwszym swoim meczu duet ten zaskoczył składem. W bramce Białej Gwiazdy pojawił się bowiem absolutny debiutant, czyli 19-letni Patryk Letkiewicz. Młodzieżowiec w tym sezonie grał tylko w rezerwach swojego zespołu, a w poprzedniej kampanii zanotował 23 występy dla Wieczystej Kraków w 3. lidze.

Wisła Kraków: Letkiewicz – Jaroch, Uryga, Łasicki, Mikulec – Carbo, Igbekeme – Alfaro, Rodado, Kiss – Zwoliński.

