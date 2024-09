Małecki skomentował odejście Kazimierza Moskala z Wisły

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal i Mariusz Jop

Patryk Małecki krytycznie o Moskalu

Wisła Kraków w obecnym sezonie wylądowała w strefie spadkowej w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. W poniedziałek Jarosław Królewski zdecydował o zwolnieniu Kazimierza Moskala, a stery zespołu przejął Mariusz Jop. Pracę w klubie stracili również kierownik Jarosław Krzoska i dyrektor akademii Krzysztof Kołaczyk. Patryk Małecki skomentował ostatnie wydarzenia wokół Białej Gwiazdy w wywiadzie dla TVP Sport.

Zdaniem byłego piłkarza Wisły zmiana trenera nie może być zaskoczeniem. – Jeśli chodzi o samo zarządzanie klubem przez Królewskiego, to od początku mówiłem, że sztuczna inteligencja nie sprawdzi się w piłce. Być może jest przydatna w korporacjach, ale piłka nożna to zupełnie inna specyfika – zauważa 8-krotny reprezentant Polski.

Małecki podkreślił, że Moskal nie potrafił wyciągnąć zespołu z kryzysu i wskazuje brak umiejętności radzenia sobie w trudnych momentach. – Współpracowałem z Moskalem w przeszłości i wtedy było podobnie. Było dobrze, gdy wszystko układało się po myśli, ale kiedy wpadliśmy w dołek, miał problem, by to pozbierać. Szukał winy u wszystkich, ale niestety nie u siebie – dodał.

Niedawne słowa Moskala, w których przyznaje, że ze sztabu szkoleniowego Wisły wychodziły informacje na zewnątrz, rzucają nowe światło na sytuację w klubie. – To nie do pomyślenia, żeby zaufana osoba zachowywała się w taki sposób. Jeśli zaś chodzi o zawodników, to z doświadczenia wiem, że w przeszłości podczas spotkań z szefami klubów padały pytania o to, czy wszystko w szatni jest w porządku – przyznał. Krakowski zespół w piątek (27 września) podejmie Odrę Opole w ramach 11. kolejki Betclic 1. Ligi.