Ważny piłkarz odchodzi z Wisły Płock. Rewolucji ciąg dalszy

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Szwoch

Mateusz Szwoch odchodzi

Sezon 2023/24 w rozgrywkach Fortuna 1. ligi zakończył się w ubiegłą niedzielę. Poznaliśmy komplet zespołów, które wywalczyły awans, zarówno ten bezpośredni, jak i poprzez baraże. Nie ma wśród nich Wisły Płock, która po spadku z elity w poprzednim sezonie liczyła na szybki powrót do PKO Ekstraklasy. Przez wielu uważana była nawet za bardzo mocnego gracza w walce o baraże. Do tego nazwisko Dariusza Żurawia oraz Dariusza Sztylki miało to zagwarantować. Jednak jak się okazuje, okazało się to zbyt mało, aby wywalczyć awans kosztem GKS-u Katowice, Lechii Gdańsk czy Motoru Lublin.

Tak więc, kolejny sezon na drugim szczeblu rozgrywkowym w kraju oznacza, że przed Nafciarzami konieczność przeprowadzenia sporych zmian w kadrze zespołu. Wiadomo już, że nowym trenerem został Mariusz Misiura, który ostatnio prowadził Znicza Pruszków. Pojawiają się również pierwsze spekulacje dotyczące transferów do klubu oraz tych z drużyny. Wisłę opuścił już Krzysztof Kamiński a właśnie teraz dołączył do niego Mateusz Szwoch, którego kontrakt nie został przedłużony, o czym poinformował sam zespół z Płocka.

31-letni pomocnik w minionym sezonie rozegrał 33 mecze, zdobył 3 bramki i zanotował asystę w Fortuna 1 Lidze, do czego dołożył również jedno spotkanie i asystę w Fortuna Pucharze Polski. Łącznie przez 6 sezonów jego bilans w barwach Nafciarzy wynosi: 179 mecze, 22 bramki i 25 asyst. Na razie nie wiadomo jaki będzie następny zespół Szwocha.

